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Один человек погиб при пожаре на юге Москвы

Происшествия

Столичные экстренные службы сообщили о жертве возгорания в квартире жилого дома на юге города.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар случился в столичном районе Чертаново Южное.

«14 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Чертановская, дом 52, корпус 1, где по предварительной информации происходит загорание в одной из квартир, расположенной на 2-о этаже 14-этажного жилого дома», — сказано в сообщении.

Жертвой возгорания стал один человек, им оказался ребенок. Благодаря работе спасателей из квартиры на третьем этаже были эвакуированы шесть человек.

Теги: Пожары в России

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