Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Внуково

Два пассажирских Boeing повредили оперение из-за столкновения в московском аэропорту Внуково 14 февраля.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в четверг, 14 февраля, во время буксировки после посадки одного из самолетов.

Отмечается, что приземлившийся Boeing-747, на борту которого находились пассажиры, задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера — Boeing-767.

По информации источника агентства, оба самолета получили повреждения, но никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.