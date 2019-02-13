Иностранца задержали за ругань в адрес бортпроводников в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали иностранного гражданина, который вел себя неадекватно в самолете.

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, что инцидент произошел еще 10 февраля, однако известно о нем стало только сейчас.

При посадке в самолет, улетавший в Нью-Йорк, 52-летний иностранец выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании. Полицейские отправили его в дежурную часть линейного управления МВД РФ в аэропорту Шереметьево. Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.