Экс-прокурор с ружьем перепутал полицейскую собаку с лисой под Москвой

Правоохранительные органы установили личность человека, застрелившего полицейскую собаку под Москвой.

РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел 11 февраля в деревне Беляево Чеховского района Подмосковья. Кинолог Светлана К. выгуливала в лесу свою служебную собаку по кличке Ли.

Когда по собаке открыли стрельбу, женщина стала кричать, чтобы привлечь внимание стрелка. Животное погибло после двух выстрелов – в лапу и голову.

Телеканал опубликовал видеоролик, который Светлана К. записала на месте происшествия. В кадре можно увидеть многочисленные следы крови. «Она бежала раненая ко мне. И здесь вот она умерла. Здесь моя девочка умерла», – сказала на видео рыдающая хозяйка собаки.

Стрелком оказался бывший военный прокурор. Он открыл огонь со своего дачного участка. По словам мужчины, он принял собаку за лису, которая таскала с его участка куриные яйца.

В соцсетях появилась информация о том, что экс-прокурор предложил подарить Светлане К. щенка.