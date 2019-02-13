Двое детей, забравшиеся на льдину на реке в СЗАО, не смогли сойти обратно

Сотрудники МЧС спасли со льдины на реке Сходня в столичном районе Южное Тушино двоих детей.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на северо-западе столицы в среду, 13 февраля. Уточняется, что двое детей, играя под Восточным мостом через реку Сходня, вылезли на льдину, однако не смогли сойти обратно на берег.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли несовершеннолетним выбраться. В результате инидента никто из детей не пострадал.

По данным ресурса, сразу после спасения со школьниками была проведена разъяснительная беседа о правилах поведения на замерзших водоемах.