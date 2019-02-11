Переходившую пути девушку насмерть сбил поезд под Москвой

В районе станции «Орехово-Зуево» Московской области электричка насмерть сбила молодую девушку.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

«Электропоездом сообщением "Крутое — Фрязево" смертельно травмирована девушка предположительно 20-25 лет», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что трагедия произошла в районе станции «Орехово-Зуево». Предположительно, девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.