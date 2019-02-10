В Москве полиция задержала мужчину, пытавшегося убить водителя такси

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения на таксиста.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на юго-западе города в Щербинке: в полицию были доставлены двое мужчин, водитель такси и его пассажир.

«Полицейские выяснили, что немногим ранее на эстакаде на улице Железнодорожная в Щербинке пассажир, сидя на заднем сиденье в автомобиле такси марки Kia Rio, попытался задушить водителя, накинув тому на шею веревку, однако не смог довести преступный умысел до конца в виду того, что таксист потерял управление над автомобилем и врезался в бетонное ограждение, после чего смог дать отпор нападавшему», — сказано в сообщении.

В настоящий момент подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.