Спасатели потушили пожар в дачном доме на западе Подмосковья

Подмосковные экстренные службы ликвидировали возгорание в частном жилом доме на западе региона.

Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области. Инцидент произошел на западе Подмосковья под Можайском.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Можайск, поселок Пасильево», — сказано в сообщении спасателей.

В результате пожара пострадал один человек. Информации о степени тяжести его состояния нет. Известно, что приехавшие на место пожарные оперативно потушили огонь.