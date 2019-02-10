Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре в Охе на Сахалине

На Сахалине спасателям удалось ликвидировать пожар в торговом центр, избежав жертв и раненых.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС региона, инцидент произошел в одноэтажном торговом центре в городе Охе.

«В тушении задействованы 15 человек и пять единиц техники Охинского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили спасатели, добавив, что пострадавших в результате пожара нет.

На момент начала возгорания в здании торгового центра находился 21 человек. Все они смогли самостоятельно и своевременно эвакуироваться.