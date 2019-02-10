Пять человек погибли в пожаре в жилом доме под Новосибирском

Новосибирские следователи выясняют обстоятельства пожара в частном доме на юго-западе области.

Как сообщает сайт регионального управления СК РФ, возгорание произошло в жилом доме в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области.

После тушения пожара огнеборцы нашли в сгоревшем доме тела пяти погибших, среди которых четверо детей в возрасте от одного года до шести лет. Еще одной жертвой огня стала 37-летняя женщина.

На место пожара была отправлена группа следователей-криминалистов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.