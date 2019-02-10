Полиция проведет проверку после стрельбы из оружия в Зеленограде

Столичные правоохранители расследуют случай применения травматического оружия в ходе конфликта в Зеленограде.

Об этом агентство «Москва» узнало у пресс-службы Главного управления МВД России по городу. Инцидент произошел вечером 9 февраля.

«В Зеленограде между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников произвел выстрел из травматического оружия в оппонента», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавший мужчина госпитализирован. Открывшего огонь задержала полиция. В настоящий момент проводится доследственная проверка.