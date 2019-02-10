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Новости дня

10 февраля, воскресенье

[08:51]Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 10 февраля
[07:55]Полиция проведет проверку после стрельбы из оружия в Зеленограде

09 февраля, суббота

[16:03]Населенные пункты на Новой Земле защитят от нашествия белых медведей
[15:51]Организатора ячейки "Свидетелей Иеговы" в ХМАО арестовали на два месяца
[15:33]В Перми ищут директора дома престарелых, где голодали пенсионеры
[14:57]В Москве несколько следователей уволены из-за сомнений в их объективности
[13:43]Митинг против "китовой тюрьмы" в Приморье пройдет 16 февраля в Москве
[13:03]Постпреда Чечни в Крыму Саидова подозревают в похищении человека
[11:59]Адвокаты Telegram добились рассмотрения дела о блокировке сервиса в ЕСПЧ
[10:59]17 человек пострадали в результате конфликта в самарской колонии
[09:58]Дональд Трамп сообщил о запланированной встрече с Ким Чен Ыном
[09:00]На юге Москвы арестовали мужчину, хранившего крупную партию наркотиков
[07:57]Москвичам обещают температуру около нуля и осадки 9 февраля

08 февраля, пятница

[17:49]"Мемориал" назвал дело Шевченко частью репрессий против "Открытой России"
[17:19]Директор колледжа в Керчи, где произошла бойня, уволилась ради лечения
[16:52]ЦИК Украины зарегистрировал двоих последних кандидатов в президенты
[16:26]СК попросили проверить версию заговора в деле о гибели Александра Пушкина
[16:07]Крупный пожар на базе клуба "Фламенго" унес жизни нескольких человек
[15:51]В Кремле ищут позитивные темы для послания Путина из-за низкого рейтинга
[15:10]Серебренников через адвоката передал соболезнования семье Юрского
[14:48]В Кремле рассказали об охране Януковича на территории РФ по указу Путина
[13:52]Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному Собранию
[13:39]Паралимпийский комитет России частично восстановили в правах до 15 марта
[13:09]В Домодедово самолет врезался в столб из-за льда на рулежной дорожке
[12:49]В Приморье от истощения умер тигр, охотившийся на собак пограничников
[12:32]Опрос показал, что 30% россиян планируют работать после выхода на пенсию
[11:53]Шевченко заявил, что пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец
[11:29]Владислав Третьяк отметил роль "батяни" в сборной России по хоккею
[11:24]Полиция Британии подозревает еще двоих россиян в отравлении Скрипалей
[10:44]Лазарев обошел Бузову, Крида и Киркорова на отборе для "Евровидения"
[10:31]Столичная полиция расследует ограбление салона связи на ₽1,6 млн
[10:18]В Москве после продолжительной болезни ушел из жизни Сергей Юрский
[09:00]Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочих в ДТП в Кузбассе
[08:07]Полиция сообщила об обнаружении тела футболиста Эмилиано Салы
[07:36]Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 февраля

07 февраля, четверг

[17:49]Угрожавшего взорвать храм в ЦАО жителя Иркутска арестовали до 5 апреля
[17:30]СК вернет в среду обитания косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье
[17:17]Житель Индии заявил, что не разрешал рожать его, и подал иск к родителям
[16:48]Гуайдо попросил папу римского посетить Венесуэлу и вернуть ей мир
[16:29]Суд оставил активистку "Открытой России" под арестом после смерти дочери


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Полиция проведет проверку после стрельбы из оружия в Зеленограде

Происшествия

Столичные правоохранители расследуют случай применения травматического оружия в ходе конфликта в Зеленограде.

Об этом агентство «Москва» узнало у пресс-службы Главного управления МВД России по городу. Инцидент произошел вечером 9 февраля.

«В Зеленограде между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников произвел выстрел из травматического оружия в оппонента», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавший мужчина госпитализирован. Открывшего огонь задержала полиция. В настоящий момент проводится доследственная проверка.

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