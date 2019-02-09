17 человек пострадали в результате конфликта в самарской колонии

Самарские правоохранители проводят проверку после массового конфликта в исправительной колонии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Самарской области Ольгу Гальцову, в настоящее время госпитализированы 17 заключенных.

«Один из осужденных находится в отделении нейрохирургии в городской больнице имени Пирогова, у него травма головы, состояние средней тяжести. Он в сознании, не в реанимации. Еще 16 заключенных проходят лечение в больнице ФСИН на улице Физкультурной, колото-резаных ран у них нет, но были жалобы на боли», — рассказала Гальцова.

Сайт управления СК РФ по Самарской области рассказал, что в связи с инцидентом проиводится проверка: «В вечернее время в Федеральном казённом учреждении "ИК-5" произошёл конфликт между осуждёнными, с последующим поджогом постельных принадлежностей. По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка».