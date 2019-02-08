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В Домодедово самолет врезался в столб из-за льда на рулежной дорожке

Происшествия

СК РФ проводит проверку по факту столкновения пассажирского самолета с фонарным столбом в аэропорту Домодедово.

Как передает ТАСС, инцидент в столичном аэропорту Домодедово произошел вечером в четверг, 7 февраля. Уточняется, что самолет, приземлившийся в Москве после рейса из Тюмени, врезался в фонарный столб. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Ларисы Марковец, причиной случившегося стало наличие льда на рулежной дорожке.

«В результате повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла самолета», — рассказала Марковец.

Она добавила, что во время инцидента на борту самолета находились 58 пассажиров, пять членов экипажа, в том числе три бортпроводника. В настоящее время по факту произошедшего начата доследственная проверка.

При этом представители аэропорта Домодедово опровергают версию о том, что инцидент с пассажирским самолетом произошел из-за обледенения. По их словам, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе во время приземления борта превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов.

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