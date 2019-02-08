Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочих в ДТП в Кузбассе

Правоохранители ведут уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ после ДТП автобуса с рабочими в Кузбассе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России, происшествие случилось 8 февраля на юго-востоке Кемеровской области.

«В 100 километрах от Междуреченска на прилегающей к угольному распаду территории водитель, управляя грузовым КамАЗом, перевозившим рабочих, упал в обрыв с 8-10 метров», — сказано в сообщении автоинспекции.

Известно, что шесть человек погибли. В департаменте здравоохранения региона сообщили о 16 пострадавших: «Они госпитализированы в Междуреченскую городскую больницу в отделение травматологии и хирургии. Из них четверо в тяжелом состоянии в отделении реанимации, 12 пострадавших в состоянии средней степени тяжести».

В связи с инцидентом региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.