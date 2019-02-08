Полиция сообщила об обнаружении тела футболиста Эмилиано Салы

Британская полиция сообщила, что найденное в самолете на дне Ла-Манша тело принадлежит Эмилиано Сале.

Информацию правоохранителей передает сайт полиции графства Дорсет. Напомним, что 28-летний аргентинец, оформивший переход из французского «Нанта» в клуб АПЛ «Кардифф», летел на одномоторном самолете, который пропал над Ла-Маншем 22 января. Самолет был обнаружен на дне пролива 4 февраля. Вместе с Салой на борту находился пилот Дэйв Ибботсон.

Информации о судье пилота на данный момент нет. Семьи Салы и Ибботсона поставлены в известность в связи с обнаружением тела аргентинца. Коронер проведет работу над выяснением причин гибели Салы.

Эмилиано Сала стал рекордной покупкой для «Кардиффа»: клуб из Уэльса потратил на нападающего 17 миллионов евро (данные Transfermarkt.de). За свою новую команду аргентинец сыграть не успел.