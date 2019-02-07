Россиянина ограбили и зарезали на прогулке по вечернему Эквадору

Российского туриста Алексея Домбровского убили во время ограбления в Кито, столице Эквадора.

Заведующий консульским отделом посольства России в Эквадоре Андрей Алексеев рассказал ТАСС, что Домбровский вместе с женой приехали в страну как туристы. Вечером 4 февраля они вышли из отеля на прогулку. На них напали четыре человека. Россиянин получил несколько ножевых ранений и умер в больнице.

Полицейские задержали троих подозреваемых. «Четвертый, по предварительной информации, является родственником одного из задержанных, поэтому есть надежда, что он также будет пойман в ближайшее время», – сообщил Алексеев.

По его словам, эквадорская сторона активно помогает в расследовании преступления.

Убийство произошло в исторической части Кито. Район считается неблагополучным, хотя там работает много полицейских. За последнее время в Эквадоре несколько ухудшилась криминогенная обстановка, рассказал Алексеев.