Наехавшего на полицейского в Москве задержали через три часа

В Тульской области задержали мужчину, который подозревается в наезде на полицейского в Москве.

В среду, 6 февраля, мужчина наехал на полицейского при попытке скрыться от правоохранителей. Инцидент произошел на Старокачаловской улице в Северном Бутово в ЮЗАО столицы. Полицейский несколько раз выстрелил в машину злоумышленника. В городе ввели план «Перехват».

Начальник Управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов рассказал «Интерфаксу», что в течение трех часов подозреваемого задержали в Тульской области. В ближайшее время его доставят в Москву.

О состоянии сбитого полицейского не сообщается.