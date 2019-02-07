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Наехавшего на полицейского в Москве задержали через три часа

Происшествия

В Тульской области задержали мужчину, который подозревается в наезде на полицейского в Москве. 

В среду, 6 февраля, мужчина наехал на полицейского при попытке скрыться от правоохранителей. Инцидент произошел на Старокачаловской улице в Северном Бутово в ЮЗАО столицы. Полицейский несколько раз выстрелил в машину злоумышленника. В городе ввели план «Перехват». 

Начальник Управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов рассказал «Интерфаксу», что в течение трех часов подозреваемого задержали в Тульской области. В ближайшее время его доставят в Москву. 

О состоянии сбитого полицейского не сообщается. 

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