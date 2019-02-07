Кости человеческих рук нашли во время чистки коллектора в ВАО Москвы

Следователи начали проверку после обнаружения человеческих костей в коллекторе на востоке столицы.

Как передает «Интерфакс», днем в среду, 6 февраля, в ходе проведения очистных работ в коллекторе на востоке Москвы были найдены кости верхних конечностей человека.

По словам представителя столичного Следственного комитета Юлии Ивановой, в настоящее время ведомство инициировало по данному факту проверку. Следователи намерены установить причины гибели человека, чьи останки были обнаружены, а также период времени, в течение которого кости находились в коллекторе.