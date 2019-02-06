Спасатели нашли тело девятой жертвы пожара в доме на Никитском бульваре

Источник сообщил об обнаружении тела еще одного погибшего в результате пожара в ЦАО в ночь на 4 февраля.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Москве возбудили уголовное дело по факту гибели людей во время возгорания в доме на Никитском бульваре в Пресненском районе, которое произошло в ночь на понедельник, 4 февраля. Тогда же сообщалось об обнаружении тел восьмерых погибших в результате ЧП, при этом один из них был несовершеннолетним.

Как передает «Интерфакс», в среду, 6 февраля, источник сообщил об обнаружении тела еще одной жертвы трагедии. Отмечается, что девятым погибшим оказался взрослый.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств произошедшего, опрашиваются жильцы дома и вероятные свидетели пожара.