Экстренные службы проверяют ТРЦ "Европейский" в ЗАО после звонка о бомбе

Аноним сообщил о минировании здания торгового центра «Европейский» на площади Киевского вокзала в ЗАО.

Напомним, во вторник, 5 февраля, по Москве и области прокатилась волна сообщений о минировании зданий. Среди объектов, о которых сообщали неизвестные, больше всего оказалось образовательных учреждений и торговых центров. Всего в ходе проверок из столичных заведений были эвакуированы порядка 165 тысяч человек.

Как передает «Интерфакс», 6 февраля в правоохранительные органы поступило аналогичное сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Европейский» на западе столицы.

В настоящее время на место выехали сотрудники экстренных служб, которые займутся проверкой здания.