Водитель угнанного авто признался в перевозке 15 кг наркотика в Москве

Столичные полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в перевозке 15 килограммов амфетамина.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что автомобиль, в котором находились подозреваемые, остановили на улице Свободы на северо-западе столицы. Машина находилась в розыске.

«При разговоре водитель нервничал и на вопрос сотрудников ГИБДД о наличии запрещенных веществ ответил, что в машине находятся наркотики, которые он должен поместить в различные тайники на территории города Москвы», – рассказала Волк.

По ее словам, сотрудники кинологической службы обнаружили в машине 14 пакетов с амфетамином, спрятанные в багажнике, под передним и задним сиденьями.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемых поместили под стражу.