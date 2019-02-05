Ледяная глыба с крыши дома убила прохожую в Подмосковье

5 февраля женщина погибла при падении на нее глыбы льда в подмосковном городе Рошаль.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области сообщили агентству «Москва», что с крыши двухэтажного дома на женщину упала ледяная глыба. Гражданка скончалась на месте происшествия. Следователи проводят доследственную проверку.

Отметим, что подобные трагические инциденты не редкость. Так, например, 5 февраля в липецкой больнице скончалась пенсионерка, на которую накануне упала глыба льда. 4 февраля девочку госпитализировали в Петербурге после того, как на нее упал лед с козырька многоэтажного дома.