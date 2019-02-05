Из вузов и ТЦ в Москве эвакуировали 7 тысяч человек из-за угрозы взрыва

Несколько школ, университетов и торговых центров в Москве были эвакуированы 5 февраля из-за сообщений о минировании.

Как передает «Интерфакс», во вторник, 5 февраля, в экстренные службы столицы поступили сообщения о минировании зданий Российского государственного гуманитарного университета, МГТУ имени Баумана и Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Института русского языка имени Пушкина, бассейна «Чайка», башни «Город столиц» в Москва-сити, нескольких торговых центров и школ.

В результате из перечисленных помещений были эвакуированы порядка 7 тысяч человек, работа самих учебных и развлекательных заведений временно остановлена.

По словам источника агентства, всего в столичные экстренные службы за несколько часов поступило около 140 звонков о минировании зданий.

Напомним, новая волна массовых «минирований» началась в российских городах в январе этого года. Так, 14 января аноним сообщил о заложенных бомбах в трех российских аэропортах, а в конце месяца аналогичные звонки поступили в экстренные службы Благовещенска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы и Якутска.