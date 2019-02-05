Более 200 звонков о бомбах в Москве поступили из Украины и других стран

Порядка 25 тысяч человек были эвакуированы в ходе проверок после звонков о минировании зданий в Москве 5 февраля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в числе объектов, получивших анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах во вторник, 5 февраля, оказались МГТУ им. Баумана, РГГУ, МГГУ, Институт русского языка им. Пушкина, а также ряд школ и торговых центров в Москве.

Как передает «Интерфакс», к настоящему моменту число анонимных сообщений о минировании зданий в Москве перевалило за 200.

По словам источника агентства, звонки поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.

Отмечается, что к 15:00 вторника столичные экстренные службы завершили проверки почти 40 московских объектов, из которых были эвакуированы порядка 25 тысяч человек.