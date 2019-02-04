Пассажир выжил после падения под поезд на станции метро "Новокузнецкая"

На Замоскворецкой линии московского метро восстановили движение поездов после инцидента с пассажиром.

Как передает «Интерфакс», инцидент с пассажиром произошел на станции «Новокузнецкая» в 8:40 утра в понедельник, 4 февраля.

Уточняется, что человек упал на рельсы под прибывающий поезд, однако выжил и был извлечен с путей усилиями работников метрополитена.

По данным агентства, из-за случившегося на центральном участке Замоскворецкой линии метро было временно остановлено движение поездов. Согласно информации пресс-службы метрополитена, в настоящее время последствия инцидента устранены, движение на «зеленой» ветке входит в график.