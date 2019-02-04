Морозы помешали самолету из Москвы долететь до пункта назначения

Самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Красноярск, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу красноярского аэродрома, что рейс 1468 приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево из-за морозов. Самолеты Airbus 330-300 запрещено использовать при температуре ниже 40 градусов. Сейчас температура воздуха в Красноярске составляет 43 градуса ниже ноля.

Собеседник агентства сказал, что лайнер «Аэрофлота» доберется до места назначения, «как только станет теплее». Сколько пассажиров находится на борту самолета, не уточняется. По его словам, несколько самолетов, летевших в Красноярск из северных регионов страны, тоже были задержаны. Причины задержки выясняются.