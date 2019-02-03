В СЗАО задержали мужчину, ранившего ножом полицейского в ходе ссоры

Полицейскому нанесли ножевое ранение в ходе конфликта на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 февраля, на бульваре Яна Райниса. Отмечается, что между полицейским, который находился не при исполнении, и мужчиной 1974 года рождения произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого последний нанес сотруднику правоохранительных органов ножевое ранение.

По информации ресурса, полицейского доставили в медицинское учреждение, а злоумышленник был задержан и доставлен в следственные органы.

В настоящее время по факту случившегося начата служебная проверка.