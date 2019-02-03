Семь человек, в том числе четверо детей, стали жертвами ДТП под Калугой

Полиция сообщила, что число погибших в аварии с автобусом в Калужской области возросло до семи человек.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на трассе Калуга — Вязьма опрокинулся автобус, перевозивший детей на соревнования. В результате ДТП пострадал 21 человек, один из которых от полученных травм скончался.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции, число погибших в аварии с автобусом под Калугой увеличилось до семи человек, четверо из которых — дети.

«На данный момент семеро погибших, трое взрослых, четверо детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, агентство отмечает, что организаторы поездки не уведомляли о ней ГИБДД.