На водителя перевернувшегося под Калугой автобуса завели уголовное дело

Полицейские задержали водителя автобуса, перевернувшегося на трассе в Калужской области.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате переворачивания автобуса, перевозившего детей на соревнования в Калужской области, погибли семь человек, в том числе четверо детей. Позднее стало известно также о 31 пострадавшем, доставленном в медицинские учреждения после аварии.

Как передает «Интерфакс», водителя опрокинувшегося под Калугой автобуса задержали.

По данным областного ГУ МВД, в отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В настоящее время мужчина доставляется в органы внутренних дел.