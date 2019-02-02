Полицейский умер в больнице после поножовщины под Москвой

44-летний полицейский получил смертельное ножевое ранение в свободное от работы время в Подмосковье.

Агентство «Москва» сообщает, что вечером в пятницу, 1 февраля, из поселка Калининец в больницу доставили помощника дежурного УМВД РФ по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции. Мужчина скончался от полученного ранения.

По предварительным данным, сотрудник полиции получил ножевое ранение в результате бытового конфликта.

Согласно последним данным, в убийстве полицейского подозревается его 29-летняя супруга. Девушку задержали.