Основатель томского театра кукол "2+ку" сгорел в своей мастерской

Основатель томского театра кукол «2+ку» Владимир Захаров погиб при пожаре.

РИА «Новости» пишет, что вечером в пятницу, 1 февраля, в мастерской на территории театра «2+ку» в Томске вспыхнул пожар. По предварительным данным, в двухэтажном деревянном здании произошло замыкание электропроводки. Владимир Захаров пошел на место происшествия и не вернулся.

Тело Захарова сильно пострадало от огня, поэтому пока правоохранительные органы не могут официально признать его погибшим. «Назначены судебно-медицинская, пожаротехническая и генотипическая экспертизы для идентификации личности погибшего», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Владимир Захаров родился 30 сентября 1954 года в Узбекистане. C 1980 по 1987 год он работал инженером-конструктором в НИИ «Технологии машиностроения» в секторе роботов. В 1987 году он стал актером театра кукол «Скоморох». Он изобрел куклу на запястье с полной механикой оживления. У куклы открываются рот и глаза, двигаются пальцы на руках. В 1991 году Захаров основал свой театр «2+ку». Он создавал кукол, писал сценарии и сооружал декорации.