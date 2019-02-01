Три человека пострадали при опрокидывании автобуса с детьми в Башкирии

В Учалинском районе Башкирии устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой пострадали двое детей и женщина.

Как передает «Интерфакс», ДТП призошло днем в пятницу, 1 февраля, на 16-м километре автодороги Учалы — Ахуново — Карагай в Башкирии. Отмечается, что автобус, развозивший детей из школы домой, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия за медицинской помощью обратились двое учеников девятого класса и женщина, которая сопровождала детей из школы.

Как сообщил начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов, школьники были пристегнуты ремнями безопасности, а за рулем автобуса находился 65-летний местный житель.

В настоящее время на месте аварии устанавливаются обстоятельства произошедшего.