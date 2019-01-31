Самолет из Рима благополучно приземлился в Москве после попадания молнии

В ночь на четверг, 31 января, молния попала в российский авиалайнер, совершавший полет из Рима в Москву.

Как передает «Интерфакс», экипаж лайнера Airbus A-320 сообщил о попавшей в воздушное судно молнии сразу после вылета из Рима ночью 31 января.

Отмечается, что инцидент не повлиял на работу бортовых систем самолета, который продолжил полет и благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

После посадки лайнер был осмотрен специалистами, которые выявили подпалины от удара молнии на элементах механизации, после чего было принято решение временно отстранить воздушное судно от полетов.