Москвичка получила перелом позвоночника и лишилась одежды в подъезде

36-летнюю женщину, находившуюся в состоянии опьянения, избили и ограбили на улице Вавилова на юго-западе столицы.

Как передает агентство «Москва», женщину избили 30 января в подъезде дома. По предварительным данным, на нее напали двое мужчин и одна женщина. У пострадавшей украли куртку и кроссовки.

Пострадавшую госпитализировали с переломом позвонка, тупой травмой живота, множественными переломами ребер, а также ушибами лица и туловища. Женщина проживает на улице Профсоюзная.

МВД проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.