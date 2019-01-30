Пьяные дедушка и бабушка бросили внука в печь в Хакасии

Бабушку и дедушку заподозрили в убийстве внука в деревне Харой Таштыпского района Хакасии.

Телеканал «360» сообщает, что 29 января женщина оставила у своих родителей 11-месячного ребенка и уехала в соседнее село. По предварительным данным, 42-летняя женщина и 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросили младенца в печку.

Тело ребенка нашел родственник предполагаемых убийц. Супругов задержали, решается вопрос об их аресте. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Причина поступка дедушки и бабушки выясняется.

Правоохранительные органы планируют также оценить деятельность органов системы профилактики.