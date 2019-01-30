Ожоги лица получила девочка в Ленобласти после потасовки с подростками

В Ленинградской области подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки и избили ее друга.

Об этом в среду, 30 января, пишет РИА «Новости» со ссылкой на СКР по Ленинградской области. Уточняется, что во вторник, 29 января, 12-летние мальчик и девочка были госпитализированы в больницу города Волхов. У девочки были диагностированы ожоги лица 1 степени, у мальчика — ушиб грудной клетки. Мальчика отпустили после осмотра домой, девочку поместили в отделение травматологии.

«По предварительной информации, вечером 29 января 2019 года на одной из улиц города Волхов неизвестные подростки подожгли шапку на голове девочки и нанесли несколько ударов по телу ее спутника», — рассказали в СКР.

Следствие начало проверку по факту произошедшего.

Напомним, ранее в Москве подростки подожгли школьника. Он был госпитализирован с ожогами 98% тела. В результате произошедшего мальчик скончался.