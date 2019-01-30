Дети в Химках избили первоклассника после шутки учителя про каннибалов

Учитель физкультуры в подмосковной школе спровоцировала первоклассников на избиение одного из учеников.

Как передает «Подмосковье сегодня», инцидент произошел в одной из школ города Химки во время урока физкультуры. Отмечается, что ученики 1 класса избили своего упавшего на занятии сверстника после слов учительницы: «Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу».

По информации издания, родители вернувшегося после уроков с явными признаками избиений мальчика сразу отвезли ребенка в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время со школьником работает психолог.

В самой школе данный инцидент объяснили тем, что учительница физкультуры просто выбрала «неправильные методы работы» и «вовремя не остановила детей».

«Ранее она много лет работала со старшими классами, а с первыми классами работает первый год, после большого перерыва», — рассказала директор учебного заведения Наталья Данилюк.

Известно, что педагог уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.