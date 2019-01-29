В "заминированных" школах Томска идет эвакуация в "спокойном режиме"

Пять школ Томска второй день подряд получают сообщения о минировании учебного заведения.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Пошла вторая волна сообщений о минировании. Около пяти учреждений образования получили такие письма, в спокойном режиме идет эвакуация», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что силовики не нашли в школах бомб и подозрительных предметов.

Напомним, анонимные сообщения о бомбах в школах Томска начали поступать в понедельник, 28 января. Учителей и учеников после получения анонимок эвакуировали.