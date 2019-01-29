Самолет экстренно сел в Сочи из-за нападения на стюардессу

Летевший из Петербурга в Анталию самолет экстренно сел в Сочи из-за нападения пассажира на бортпроводницу.

«Интерфакс» сообщает, что инцидент произошел на самолете авиакомпании «Россия». Пассажир избил стюардессу во время полета. Лайнер совершил экстренную посадку в Сочи, где пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Причина и подробности произошедшего выясняются. Сейчас врачи обследуют стюардессу, рассказал источник агентства.

Между тем Федеральное агентство новостей пишет, что бортпроводница отказалась от помощи медиков. На борт самолета поднялись полицейские. Пассажира, напавшего на девушку, могут снять с рейса.