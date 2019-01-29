Пенсионерка умерла в поликлинике Саратова после инъекции

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в саратовской поликлинике женщины после укола.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК. Уточняется, что инцидент произошел утром во вторник, 29 января. Женщина 1952 года пришла в поликлинику, где медицинский работник сделал ей инъекцию.

«После чего состояние здоровья женщины резко ухудшилось и, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась», — цитирует агентство пресс-службу.

Следователи изымают медицинскую документацию и опрашивают персонал.