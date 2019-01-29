$100 тысяч пропали из банковской ячейки столичного бизнесмена

Бизнесмен обратился в полицию после пропажи 100 тысяч долларов из его ячейки в московском банке.

Как передает РБК, 28 января бизнесмен Петр Овдиенко обнаружил, что из его ячейки в «Альфа-банке» в центре Москвы пропали 100 тысяч долларов. По словам мужчины, доступ к ячейке был только у него.

По данным агентства, Петр Овдиенко является руководителем или совладельцем семи компаний, которые зарегистрированы в Москвы и Подмосковье. Фирмы в основном занимаются садоводческой деятельностью. Раньше Овдиенко был совладельцем компании «Родэкс-Девелопмент», которая построила 15 коттеджных поселков в Московской области.