Дело завели на петербургского учителя из-за брошенного в мальчика мяча

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении учителя физкультуры, который бросил в мальчика мячом.

«Фонтанка» сообщает, что Главное следственное управление СК РФ по городу возбудило дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении 62-летнего учителя физкультуры. По версии следствия, 24 января педагог ударил 13-летнего школьника мячом по голове. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», – рассказали в СК.

В школе в районе Купчино, где произошел инцидент, назвали ситуацию с ребенком неоднозначной. Проводится внутренняя проверка. Отмечается, что преподаватель, проработавший в учебном заведении много лет, до этого хорошо себя зарекомендовал.