Анонимы "заминировали" более 70 объектов в 12 регионах РФ за день

Во вторник, 29 января, сообщения о минировании поступили в полицию в 12 регионах России.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По предварительным данным, во вторник анонимные звонки с угрозой "минирования" были зарегистрированы в 12 субъектах РФ», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что анонимы заявили о минировании 72 объектов, где было массовое скопление людей. В частности, угрозы поступили в Самарской области, Пермском крае, Удмуртии и Башкирии.

Напомним, ранее стало известно, что пять школ в Томске эвакуируют из-за угрозы взрыва.