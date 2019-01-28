Стоимость похищенной картины Куинджи оценили в 12 млн рублей

В воскресенье, 27 января, двое неизвестных похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Как сообщает ТАСС, кража произошла в рабочие часы выставки, вечером 27 января. Двое злоумышленников сняли картину со стены и вынесли ее из галереи. По данным агентства, пропажа обнаружилась, когда в Третьяковку приехала полиция из-за сообщения о кражи шубы.

«Изначально в полицию поступило сообщение о краже шубы из гардероба Третьяковки. Прибывшие на место сотрудники полиции стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи», — рассказал источник агентства.

В Росгвардии, которая занимается охраной Третьяковки, рассказали, что сотрудники ведомства не охраняют корпус, где была похищена картина. Ведомство имеет там только один пост. Сотрудник Росгвардии следит за тем, чтобы в залы не проносили запрещенные предметы, и следит за соблюдением порядка.

Министерство культуры внесло картину в реестр похищенных, что должно сделать невозможным ее транспортировку за границу. Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов рассказал ТАСС, что стоимость полотна составляет 12 млн рублей.

«По моей оценке, страховая стоимость работы — 12 млн рублей», — отметил Кононов.

Универсальная страховая компания «Стерх» также сообщила, что полотно было застраховано на время выставки. Сумма страховки не уточняется.