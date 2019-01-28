Российский Су-27 вылетел на перехват самолета-разведчика США

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата американского самолета-разведчика P-8A Poseidon.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на Минобороны России, что военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря «воздушную цель», приближающуюся к российской границе. Для ее перехвата в небо поднялся истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США», – сообщили в военном ведомстве.

Когда американский самолет удалился от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

24 января Sobesednik.ru сообщал о том, как истребитель Су-27 ВКС России подняли в воздух для перехвата шведского самолета-разведчика Gulfstream. Инцидент тоже произошел на Балтике.