Крыша детского сада под Воронежем обрушилась из-за снега

В городе Поворино Воронежской области из-за тяжести снега обрушилась крыша детского сада.

Об этом в понедельник, 28 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя службы ГО и ЧС Поворинского района. Уточняется, что из-за обрушения дети не пострадали.

«Сегодня утром у здания детского сада под тяжестью снега произошло обрушение кровли. Площадь обрушения составила 105 квадратных метров. Дети были на прогулке. Никто не пострадал — там ведь чердак. Это основное здание детского садика. Часть детей забрали родители, остальных в другой садик отвезли», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что зданию детского сада около 100 лет. Детский сад не будет работать, пока крышу не отремонтируют.