Двое пострадали при нападении на передвижной пост МВД в Чечне

Два полицейских пострадали в результате нападения на передвижной пост МВД в Чечне.

РИА «Новости» сообщает, что инцидент произошел еще в ночь на 26 января в населенном пункте Серноводское в Сунженском районе Чечни. Злоумышленники обстреляли служебную машину, в которой находились сотрудники районного отдела МВД РФ и бойцы ОМОН управления Росгвардии по республике.

«Полицейские открыли ответный огонь. Два сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь», – сообщили в республиканском МВД.

Тело одного из нападавших обнаружили в лесу. Рядом с ним лежал автомат Калашникова. Убитый оказался 23-летним Мансуром Бельтоевым, который проживал в населенном пункте Пседах Малгобекского района Ингушетии. Он находился в федеральном розыске с октября 2017 года.