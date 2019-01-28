Больницы и школы в трех регионах РФ проверяют из-за анонимок о бомбах

Неизвестные сообщили о бомбах, заложенных в больницах Новосибирска и школах Алтайского края и Омска.

Как сообщает «Интерфакс», четыре больницы Новосибирска были эвакуированы в понедельник, 28 января, из-за сообщения о бомбе. Об этом агентству рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По словам корреспондента агентства, в городе также эвакуировали бизнес-центр «Кронос».

В пресс-центре главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю агентству рассказали, что полиция проверяет данные о минировании школ в Барнауле и Новоалтайске.

«В Алтайском крае, так же как и в других регионах Сибири, поступают сообщения о минированиях. Такие сигналы поступили из школ Барнаула и Новоалтайска. Они проверяются», — рассказали спасатели.

По словам информированного источника, социально значимые объекты Омска также проверяют на минирование.

«Сообщения поступают. Это социально значимые объекты. В данный момент ведутся проверки», — сказал собеседник «Интерфакса».

Агентство со ссылкой на соцсети добавляет, что учеников школ в Центральном, Кировском, Советском районах города отпустили домой из-за проверок.