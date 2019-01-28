Более 100 человек едва не погибли в небе над Ростовской областью

Бизнес-джет Falcon и самолет Boeing с сотней пассажиров опасно сблизились в небе над Ростовской областью.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел вечером в воскресенье, 27 января. Пассажирский лайнер оказался на расстоянии 350 метров от частного самолета. СМИ сообщают о происшествии как о потенциальной авиакатастрофе, которой, к счастью, удалось избежать.

«Командир лайнера вышел на связь с диспетчерами и сообщил о срабатывании предупреждения об опасном сближении с бизнес-джетом Falcon, следовавшим встречным курсом в южном направлении», – рассказал источник агентства.

Экипаж Boeing экстренно набрал высоту, чтобы избежать столкновения. Самолеты благополучно разошлись в воздухе.