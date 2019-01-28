15-летнего школьника задержали за пять "минирований" школы в ТиНАО

Полицейские задержали подростка, подозреваемого в «минировании» школы в ТиНАО пять раз за месяц.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрия Титова. Он рассказал, что сотрудники полиции пять раз за месяц проверяли одну из школ в ТиНАО после того, как неизвестные сообщил им о минировании.

В результате полиция установила злоумышленника благодаря определителю номера телефона, с которого был совершен звонок. Им оказался 15-летний школьник. Отмечается, что молодой человек был задержан и полностью сознался в содеянном. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.