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Новости дня

28 января, понедельник

[09:48]С "Русала" и EN+ сняли санкции после продажи доли Дерипаски
[09:41]15-летнего школьника задержали за пять "минирований" школы в ТиНАО
[09:35]За кражу картины Куинджи задержали жителя Подмосковья
[07:47]Больницы и школы в трех регионах РФ проверяют из-за анонимок о бомбах
[07:35]Стоимость похищенной картины Куинджи оценили в 12 млн рублей
[07:18]Температуру выше нормы пообещали синоптики москвичам 28 января

27 января, воскресенье

[15:52]Фонд кино через суд призвал создателя "Смешариков" вернуть 82 млн рублей
[15:28]Власти Германии выделили €12 млн для помощи жертвам блокады Ленинграда
[14:43]Песков отверг слухи об отправке в Венесуэлу 400 российских контрактников
[14:22]В ЮАО выясняют обстоятельства смерти мужчины, упавшего на козырек подъезда
[14:00]Глава РПЦ лишь из СМИ узнал о вручении ему звания почетного профессора РАН
[13:45]Власти Москвы заявили, что на расчистку дорог после снегопада уйдет неделя
[12:30]Трампа с помощниками обвинили в 100 контактах с россиянами до выборов
[11:46]Глава департамента Москвы по борьбе с коррупцией умер от болезни сердца
[10:34]В РПЦ женщин призвали выбирать "приличные" костюмы для купаний на Крещение
[10:13]Тимур Батрутдинов отменил выступление в США из-за отказа в визе
[09:46]СК выясняет причины пожара в Курганской области, где погибли трое детей
[08:10]Более 40 рейсов задержаны и отменены в Москве из-за непогоды
[08:00]Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде финала Гран-при Bellator
[07:49]Из концертного зала "Батаклан" в Париже украли дверь с картиной Бэнкси
[07:27]Снегопад, метель и -7 градусов пообещали москвичам 27 января

26 января, суббота

[15:51]Человек пострадал при столкновении иномарки со стеной монастыря в ЮВАО
[15:04]Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
[14:32]27 машин столкнулись в результате двух ДТП из-за непогоды под Москвой
[13:56]На Кубани депутату от "Единой России" грозит арест за избиение женщины
[13:02]Во Франции скончался композитор и лауреат "Оскара" Мишель Легран
[12:12]Синоптики предупредили о выпадении рекордных 8 мм осадков 26 января
[11:39]Прокуратура начала проверку по факту отмены рейсов в Москве из-за погоды
[10:20]Следователи Забайкалья выясняют причины смерти двух работников шахты
[10:13]"Локомотив" одержал победу над "Ростовом" в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР в серии пенальти
[09:59]"Ъ": в Москве арестовали свидетельствовавшего против Белых бизнесмена
[08:06]Более 20 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах
[07:58]Пожарные вывели из огня восьмерых жильцов горящего дома в Марьине
[07:48]Российские фигуристки получили "золото" и "серебро" на чемпионате Европы
[07:30]Снегопад, метель и -10 градусов пообещали москвичам 26 января

25 января, пятница

[17:45]Полиция изъяла три пейзажа Гитлера перед аукционом в Берлине
[17:30]Восемь человек спасли из загоревшегося дома в Выхино-Жулебино
[16:31]Реальные доходы населения снизились на 0,3% за 2018 год
[16:31]СМИ: в Магнитогорске пытают мигранта, подозреваемого во взрыве дома
[16:14]Прокурорам шести субъектов РФ поручили проверить отмены рэп-концертов


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15-летнего школьника задержали за пять "минирований" школы в ТиНАО

Происшествия

Полицейские задержали подростка, подозреваемого в «минировании» школы в ТиНАО пять раз за месяц.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрия Титова. Он рассказал, что сотрудники полиции пять раз за месяц проверяли одну из школ в ТиНАО после того, как неизвестные сообщил им о минировании.

В результате полиция установила злоумышленника благодаря определителю номера телефона, с которого был совершен звонок. Им оказался 15-летний школьник. Отмечается, что молодой человек был задержан и полностью сознался в содеянном. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Сергей

журналист

Вот бы все 450 обладателей мандатов вдруг перестали ходить на работу – тогда экономия наверняка вышла бы знатной! И ни одного ухудшающего жизнь россиян закона точно не было бы принято

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Баканов
Константин

обозреватель

Науськивать власти закручивать гайки давно пора объявить запрещенным приемом. Так когда-то делали стукачи, жаждущие избавиться от надоевшего соседа. Теперь это – способ конкуренции?

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писатель, журналист

Постиндустриальность у нас своеобразная: в мировом разделении труда мы производим главным образом риски, опасения и разнообразные способы коррупции, то есть в буквальном переводе – порчи


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